Kars'ın Arpaçay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kars'ın Arpaçay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erçetin Altay kazandı.
Kars
'ın Arpaçay
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Erçetin Altay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erçetin Altay 583, CHP
adayı Enver Akkaya
526, MHP
adayı Erdal Mert
255 oy aldı.
Altay'ın öz geçmişi
Erçetin Altay, 1964 yılında Arpaçay'da doğdu.
İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Arpaçay'da tamamlayan Altay, Atatürk
Üniversitesini bitirdi.
2014 yılında Arpaçay ilçesinden AK Parti Belediye Başkanı seçilen Altay, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA
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