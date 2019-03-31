Son Dakika Haberleri: Kars'ın Arpaçay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kars'ın Arpaçay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erçetin Altay kazandı.

Kars'ın Arpaçay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kars'ın Arpaçay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erçetin Altay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erçetin Altay 583, CHP adayı Enver Akkaya 526, MHP adayı Erdal Mert 255 oy aldı.

Altay'ın öz geçmişi

Erçetin Altay, 1964 yılında Arpaçay'da doğdu.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Arpaçay'da tamamlayan Altay, Atatürk Üniversitesini bitirdi.

2014 yılında Arpaçay ilçesinden AK Parti Belediye Başkanı seçilen Altay, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA

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