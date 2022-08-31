Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Bu su olmasa sıcaktan kavruluruz. Su çok güzel, içine girince ferahlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kars Çayı, Arpaçay, Kars, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.