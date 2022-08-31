Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor

31.08.2022 12:02
Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Kars Çayı'nın serin sularında yüzüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Kars Çayı'nın serin sularında yüzüyor.

Son günlerde hava sıcaklığının arttığı bölgenin Küçükçatma köyünde yaşayan çocuklar, serinlemek için Kars Çayı'na giriyor.

Çayın serin sularında yüzen çocuklar, zaman zaman da suda oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Çocuklardan Mikail Avcıoğlu yazın yüzdükleri çayın, kışın da buzlu yüzeyinde kızakla kaydıklarını söyledi.

Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Bu su olmasa sıcaktan kavruluruz. Su çok güzel, içine girince ferahlıyoruz." dedi.

Miraç Güneş de serin suda yüzüp eğlenceli zaman geçirdiklerini anlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor - Son Dakika

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