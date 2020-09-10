Kars'ın 'ata tohum'ları yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

Kars'ın 'ata tohum'ları yaygınlaştırılıyor

KARS'ın 'ata tohum'ları, Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun çalışmalarıyla yeniden toprakla buluşturulmaya başlandı.

Kars'ın 'ata tohum'ları yaygınlaştırılıyor, System.String[]

KARS'ın 'ata tohum'ları, Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun çalışmalarıyla yeniden toprakla buluşturulmaya başlandı. Bölgenin 13 bin yıllık buğday tohumu 'kavılca'dan sonra 1960'tan sonra ekilmeyen 'peygamber arpası' da arazilerde yaygınlaştırıldı.

Kars'ta yıllar önce ekilen 'peygamber arpası'nı Ankara'da gittiği sempozyumda gören Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohum Araştırma Merkezi'nde çoğalttı. Koçulu, "Orada bir hoca bana bu arpa çeşidinden 100 gram verdi. Ben de bunun 50 gramını oradaki hocalara verirken geri kalanını Kars'a getirerek çoğaltmaya başladık. Ektiğimiz 'peygamber arpası'ndan 80 kilogramlık tohum elde ettik. Sonra öğrendik ki Ankara'nın köylerinde olan o tohum çeşidini tohum araştırma merkezi almış ıslah ediyor. Geçtiğimiz yıl sağ olsun tohum araştırma merkezi bize 5 ton civarında ürün verdi. Burada hepsi yetişmeyebilir, diye korktum. Eskişehir'de, Nazilli'de ve Ankara'da ektirdikten sonra 3 tonu da Kars'ta Akyaka, Arpacay, Selim, Ardahan Göle'de 10 çiftçiye dağıttım. Bunlardan şimdi toplamaya başladık ürün çıktı. Dönüme 500 kilogram ürün aldık çok verimli oldu. Ununun da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Hem ülkemizin ekonomisi için hem bölge çiftçisi için hem de bizim ürettiklerimizle beslenen bizim yararlanıcılarımız için çok iyi oldu. Ürün arpa ama kabuğu soyuluyor. Ekmeklik bir buğday formuna geçiyor. Büyüklerimizden çok dinledik, tarih kitaplarımızda çok okuduk. 'Biz arpa ekmeği yiyerek Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'yu kazandık. Anadolu da bir Türk Devleti kurduk' kelimesini çok duymuşsunuzdur. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında emeği olan arpadır, bu ekmeklik arpa" diye konuştu.

'DOĞA NE VERSE O BİZE YETİYOR''Peygamber arpası'nın içindeki yaban bitki tohumların ayrıştırılması çalışmasını titizlikle takip ettiklerini kaydeden Koçulu, "Biz çünkü burada fast food kullanmıyoruz. Doğa ne verse o bize yetiyor, bize bir sıkıntı da yaratmıyor. Şundan dolayı; biz samanı hayvanlara veriyoruz içindeki otlar da samanı güçlendiriyor. Bu yüzden bizim için sıkıntı yok. Rızkımızı biz buradan alıyoruz. Tohumun içindeki yaban bitkiler, tohumluk özelliği olmayanlar ve boyları unluk, tohumluk ayrı ayrı selektörde ayrılmaktadır" dedi.'TEMEL HEDEFİMİZ YAYGINLAŞTIRMA'

Anadolu'daki tüketim kooperatiflerine un olarak dağıtmaya başlayacaklarını dile getiren Koçulu, "Çünkü bu sene 10 tonun çok üzerinde bir ürün var. Biz 4-5 tonunu una dönüştüreceğiz, diğerini yine köylülere dağıtıp önümüzdeki sene 50-100 tonlara çıkacağız. Yaygınlaştırma temel hedefimiz. Buğday içindeki nişasta biliyoruz ki hepimizde beslenme süresince vücudumuzda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Arpanın içerisindeki besin değeri yüksek bileşenleri bizim sağlığımız açısından beslenmemizde bizi koruyacak ve bünyemizi daha güçlü kılacak. Bunun önünde kavılcaya 20 yılımı verdim antik bir tohumdur. Kavılcanın yanında bu buğday da antik bir tohumdur. Bu sene Kars ilinde 350 kg ile ekmeye başladığımız tohum miktarı 700 tonun üzerine çıktı" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ın 'ata tohum'ları yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? 35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler İstanbul'a yağmur yağmazsa durum ciddi! 60 günlük su kaldı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı ABD'de devam eden orman yangını nedeniyle San Francisco turuncu sabaha uyandı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüse yakalanan Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu 6 ilde karantinayı delenler yurtlarda kalıp masrafları ödeyecek İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti Demir yığınına dönen otomobilden yara almadan çıktı Muhammet Demir'den taraftara sert yanıt: Boş boş otur ve seyret Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti         
20:03
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı         
19:54
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı         
19:24
Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi         
19:01
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı         
18:50
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 09:40:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ın 'ata tohum'ları yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei