Kars'ın çehresini değiştirecek projenin bu yıl tamamlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, kentin çehresini değiştirecek Kars Çayı ıslahı projesi kapsamındaki çalışmaların bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Kars Çayı'nın ıslahı kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kars Çayı'nın tarihi ve turistik mekanların arasından geçen kısmında dere yatağı ve çevre düzenlemesi yapılarak buraların tarihi dokuya uygun cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını belirten Yıldız, proje kapsamında hem tarihi Taş Köprü hem de Kars Kalesi ziyaretçileri tarafından seyredilebilir bir noktada imalatı yapılacak şişme lastik savakla, dere üzerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir şelale oluşturulacağı bilgisini verdi. Yıldız şunları kaydetti:

"Bu lastik şişme savak sayesinde Kars Çayı, yılın 365 günü dolu ve akış halinde bir su manzarasına kavuşacak. Kars Çayı ıslahı projesinde fiziki olarak yüzde 25 gerçekleşme sağlandı. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor."