Kars'ın Digor İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Nebi...

Kars
'ın Digor
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Nebi Kerenciler
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nebi Kerenciler 822, HDP
adayı Mustafa Özyağci 564 oy aldı.
Kerenciler'in öz geçmişi-
Nebi Kerenciler
1969 Kars Digor doğumludur. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Digor'da tamamladı. 6 yıl süreyle Digor Şoförler Odası Başkanlığı yaptı. 1999-2004 yılları arasında Digor Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
AK Parti Digor İlçe Başkanlığında Siyasi Hukuk İşler Başkanlığı ve Tanıtım Medya Başkanlığı yaptı. 2014 yılında Digor ilçesinden AK Parti Belediye Başkanı adayı oldu.
Ticaretle uğraşan Kerenciler, evli ve 5 çocuk babasıdır.
Nebi Kerenciler, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Digor Belediye Başkan adayı oldu.