Üye Girişi
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek

29.07.2021 15:52
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek, System.String[]

Kars'ta, Kağızman, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinin ardından Digor ilçesinde de Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek hemodiyaliz ünitesi açıldı.

Kars'ta, Kağızman, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinin ardından Digor ilçesinde de Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek hemodiyaliz ünitesi açıldı.

Digor Devlet Hastanesindeki hemodiyaliz ünitesinin açılışına, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu ile bazı il ve ilçe protokolü katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, her bir vatandaşın sağlığını önemsediklerini ve hemodiyaliz ünitesini kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz, ilimiz genelinde diyaliz cihazıyla 162 tane hastamıza hizmet veriyoruz. Burada da inşallah 4 cihazla ilçede bulunan 13 hastamıza hizmet vereceğiz. Digor'dan hastalarımız 50-60 kilometre yol kat ederek Kars merkeze gelmek zorunda kalıyorlardı, şimdi bu ünite hastalarımız için çok büyük kolaylık olacak. Sağlık hizmetleri Türkiye'de hepimizin bildiği gibi diğer ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde kaliteli." dedi.

Milletvekili Ahmet Arslan da hemodiyaliz servislerinin Sarıkamış, Kağızman, Arpaçay'da hizmet verdiğini dile getirerek, "Bugünde Digor'da bu hizmeti veriyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yaz dönemlerinde batıda yaşayıp şehrimize, Digor'a gelen vatandaşlarımız var onlar bu hizmeti alamayınca tatil sürelerini kısa tutmak zorunda kalıyorlardı veya gelmiyorlardı. Ancak bu hizmetin burada yerinde veriliyor olması nedeniyle bu hizmete ihtiyacı olan dışardaki hemşerilerimiz burada kalabilecek." diye konuştu.

Milletvekili Yunus Kılıç ise diyaliz ünitesinde aynı anda 4 kişiye hizmet verebileceğini anlatarak, "Diyaliz ünitesindeki görevliler aynı zamanda hastaları evlerinden alıp, diyaliz işleri bittikten sonrada yine evlerine bırakacak. Sağlık her şeyin başında, İnsanın sağlıkla ilgili bir sıkıntısı olduğu zaman ne yaparsanız yapın dünyayı gözü görmüyor. Onun için önce sağlık sorununu çözmek, sonra diğer ihtiyaçlarına bakmak lazım. Digor'a güzel bir hastane yaptık, bu şehre, bu ilçemize, hizmetlerin verilmesine zemin hazırladık. Burada dahiliye uzmanı var, başka uzmanlar var, eğitim almış diğer sağlık personeli var. Bu, Digor'da çok olan bir şey değildi, son yıllarda hükümetlerimizin sağlık alanında yaptığı değişim, dönüşüm, gelişimin sonucudur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Digor Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinin açılışı yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek
Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek

Kağızman, Diyaliz, Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti 16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir 16:45 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi 16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı 15:59 Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti 15:37 Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı 15:31 Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar 15:28 Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek 14:39 Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek

Son Dakika Haberleri
16:54 Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:48 Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
16:08 Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi
15:59 Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
15:45 Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı
15:33 Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi
15:31 Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı
Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu         
16:54
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var CHP'li Seyit Torun fındık bahçesinde düştü! İki farklı yerde kırık var         
16:34
Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Davidson, Fenerbahçe'nin radarına girdi         
16:09
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı         
15:46
Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi         
15:33
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü         
15:11
Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı         
14:28
Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı         
14:22
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 16:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ın Digor ilçesinde de diyaliz hastalarına yerinde hizmet verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement