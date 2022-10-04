İlçeye bağlı Türkmeşen köyünde Köroğlu Abay'ın evinin önünde yer alan ve hayvanlara kışın verilmek üzere hazırlanan balyalardan oluşan ot yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığını yandı - Son Dakika

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