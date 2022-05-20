Kars'ın doğa koruma ekipleri yaban hayvanları için gece gündüz mesaide - Son Dakika
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Kars'ın doğa koruma ekipleri yaban hayvanları için gece gündüz mesaide

20.05.2022 10:50
Kars'ın doğa koruma ekipleri yaban hayvanları için gece gündüz mesaide

Kars'ta görevli doğa koruma ekipleri, yabani hayvanların kaçak avcılara karşı korunması, yaralı olanların da tedavisi için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kars'ta görevli doğa koruma ekipleri, yabani hayvanların kaçak avcılara karşı korunması, yaralı olanların da tedavisi için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, bölgede herhangi bir şekilde yaralanan ve hastalanan tilki, şahin, kartal, akbaba ve diğer yaban hayvanlarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar gelmesinin ardından bölgeye hareket ediyor.

Yaralı ya da hasta hayvanlar Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüyor. Ekipler, tedavisi tamamlanan yabani hayvanları tekrar doğaya bırakıyor.

Doğal yaşam için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan görevliler ayrıca güvenlik güçleriyle iş birliğinde yabani hayvanların kaçak avcılara karşı korunması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Doğasever Turhan Kocaş, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin özverili çalışmalarına şahit olduklarını söyledi.

Ekiplerin yaban hayvanları için çok önemli görev üstlendiklerini belirten Kocaş, "Bu konuda vatandaşlarımız da oldukça bilinçli. Yaralı gördükleri bir tilki, şahin veya bir atmaca olabilir, bunları hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber veriyorlar. Onlar da bu hayvanları ilgili birimlere götürerek tedavilerini yaptırıyor." dedi.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı da çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederek "Yaralı yaban hayvanlarını tedavi ettiriyorlar. Vatandaşlar yaralı hayvan gördüklerinde mutlaka ekiplere haber versin." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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