Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika

Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi

6 saat önce

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunan eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk ile 2 sanığın "anayasal...

Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi, System.String[]

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunan eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk ile 2 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz 11 sanık hazır bulundu. Mütalaasını veren savcı, eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ve astsubay Murat Aydoğmuş'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, tutuksuz diğer 7 sanık ise ceza verilmesine yer olmadığından beraatlarını istedi.

Sanık avukatları esasa ilişkin savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddi ile sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Serdar Güngör, Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar
"Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
03:13 6 İLDE ÇALINTI OTOMOBİL DOLANDIRICILARINA 'KERMES' OPERASYONU: 7 GÖZALTI - Son Dakika
02:54 Dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
02:54 "Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor" - Son Dakika
02:40 Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
02:38 İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 03:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]