Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör'e müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör'e müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör'e müebbet hapis cezası istendi

6 saat önce

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunan eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk ile 2 sanığın "anayasal...

Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör'e müebbet hapis cezası istendi, System.String[]

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunan eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk ile 2 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.


Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş ile tutuksuz 11 sanık hazır bulundu. Mütalaasını veren savcı, eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ve astsubay Murat Aydoğmuş'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, tutuksuz diğer 7 sanık ise ceza verilmesine yer olmadığından beraatlarını istedi.


Sanık avukatları esasa ilişkin savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddi ile sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KARS

Serdar Güngör, Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:33 Kaynak: İHA
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