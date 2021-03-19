'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl' - Son Dakika

'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'

19.03.2021 08:46

'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'KARS yöresinin geleneksel yemeklerinden biri olan 'haşıl' günümüzün de vazgeçilmez damak tatlarından birisi. Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyünde yaşayan Menice Başkaya (65), doyurucu ve dinç tutan haşıl yemeğini çocuklarına ve torunlarına yediriyor.

'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'

KARS yöresinin geleneksel yemeklerinden biri olan 'haşıl' günümüzün de vazgeçilmez damak tatlarından birisi. Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyünde yaşayan Menice Başkaya (65), doyurucu ve dinç tutan haşıl yemeğini çocuklarına ve torunlarına yediriyor. Yarma buğday, un, yoğurt ve sarımsak ve tereyağıyla hazırlanan haşılın atalarından kalan bir yemek olduğunu söyleyen Menice Başkaya, "Çocuklarım bu yemekleri bilmedikleri için zaman zaman yapıyorum öğrensinler ve unutmasınlar. Onlarda kendi çocuklarına öğretsinler" dedi.

Anadolu'nun çeşitli yörelerinde buğday ya da bulgurla yapılan yöresel bir yemek olan haşıl, üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağı dökülerek yeniliyor. Yöreye gere yapılışı değişen haşıl Kars'ta tercihe göre sarımsaksız da hazırlanıyor. Öğütme taşıyla kırılan aşurelik bulgur, un halini alınca kaynar suya yavaş yavaş bırakılıyor. Yaklaşık 5 dakika demlenen yemek, kalınlaşmaya başladığında tepsiye konularak ortası yuvarlak şekilde açılarak içine yoğurt üzerine de tereyağı dökülerek afiyetle yeniliyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulüp binasında davetlilere haşıl yemeğini hazırlayan Menice Başkaya, bulguru öğütmek için taşları hazırladı. Ardından da bulgurları azar azar taşın içine atarak bilek gücüyle çevirdi. Haşılın ana malzemesini hazırlayan Başkaya, daha sonra yemeğini pişirerek misafirlere sunma hazır hale getirdi.

Çocuklarına yöresel yemek yaparak organik beslenmelerini sağladığını söyleyen Menice Başkaya, "Bu yemeklerimiz çok lezzetli oluyor. Dedelerimiz, babalarımız tarla sürmeye giderken annelerimiz hep bundan pişirirdi. Hangel, kesme aşı ve daha bir çok yemek çeşidimiz vardı. Ben gençken yün dokumaya giderdim bize haşıl ya da hangel pişirirlerdi. Bir de onlarla karnımızı doyuruyorduk.Makarna, pirinç o zamanlar fazla yoktu. Bize hem yöresel yemek yaparlardı. Eskiden hep bu yemekleri yerdik. Bundan 3 yıl önce haşıl yemiştik birde bugün yiyeceğiz. Bundan sonra da devamlı bu yemekten yapacağım. Ben de haşıl yemeğince çok özlüyorum. Çocuklarım bu yemekleri bilmedikleri için zaman zaman yapıyorum öğrensinler ve unutmasınlar. Onlarda kendi çocuklarına öğretsinler" dedi.

KARS'A ÖZEL HAŞIL YAPIMI

Anadolunun lezzetlerinden biri olan haşıl yemeğinin yapımı yöreye göre değişiyor. Haşıl yemeğinin Kars'ta yapılışı şöyle: Malzemeler: 2 su bardağı haşıllık yarma, 2 yemek kaşığı un, yarım tatlı kaşığı tuz, yoğurt, sarımsak, 3 yemek kaşığı tereyağ

Haşıllık yarma tencereye konulduktan sonra sıcak su ve tuzu ilave edip kısık ateşte biraz suyunu çekene kadar pişiriliyor. Biraz suyu çekilen yarmaya unu ilave edip kıvam alıp pişene kadar devamlı karıştırılıyor. Yemek piştikten sonra ocağın altı kapatıralarak 5 dakikalık bir demlenme sürecine bırakılıyor. Haşıl demlenirken, sarımsaklı yoğurt hazırlanıyor. 3 yemek kaşığı tereyağı da eritildikten sonra tabaklara konulan haşıl yemeğinin üzerine dökülüyor. Yağlanan haşılın ortası oyularak yine tereyağı ve sarımsaklı yoğurdu gezdirip servis yapılıyor.

'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'
'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'
'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'
'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl'

Buğday, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kars'ın geleneksel yemeği 'haşıl' - Son Dakika


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