Kars'ın giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor - Son Dakika

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışındaki kontrol noktalarında sürücü ve araçlardakilerin ateşini ölçüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgının yayılmasını önlemek için düzenlenen "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın ardından kentteki tedbirler artırıldı.

Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak, alınan tedbirler hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğünden de ekiplerin bulunduğu noktalarda, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ateşi yüksek olan vatandaşların bilgilerini alan ekipler, onları sağlıkları açısından evde kalmaları konusunda uyardı.

Erzincan

Erzincan'da ise Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara girişler yasaklandı.

Belediye ekipleri, başta Ekşisu ile Mecidiye mesire alanları olmak üzere Atatürk Kent Ormanı ve Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi'ni ziyaretçilere kapattı.

Gezmek ve piknik yapmak için bu alanlara gelen vatandaşlar, özel güvenlik görevlileri tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı.

Öte yandan, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu da vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için belediye yetkilileri tarafından tedbirler kapsamında kapatıldı.