Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava...
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Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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