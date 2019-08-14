Son Dakika Haberleri: Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava...
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Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava...

27 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava..., System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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