Kars'ın Kağızman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nevzat...
2 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nevzat Yıldız kazandı.
Kars
'ın Kağızman
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Nevzat Yıldız
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nevzat Yıldız 3 bin 551, AK Parti
adayı Nuri Turan
3 bin 97, HDP
adayı Gögerçin Aras
2 bin 735 oy aldı.
Yıldız'ın öz geçmişi -
1963'te Kağızman'da dünyaya geldi. Kağızman Merkez Atatürk
İlkokulu, Kağızman Endüstri Meslek Lisesi
Ortaokulu Ahşap Doğrama Bölümü'nde eğitim gördü.
2012 yılında Kağızman Belediyesinden emekli oldu.
1993 yılında Kağızman Ülkü Ocakları Başkanlığına seçildi. MHP Kağızman İlçe Başkanlığı yaptı.
2014'te Kağızman Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve üç çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:18 Kaynak: AA
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