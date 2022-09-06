Dolu nedeniyle bahçesi zarar gören Abdullah İpek, AA muhabirine, ilçede aniden dolunun etkili olduğunu belirterek, "Dolu yağışıyla ağaçlardaki meyveler döküldü, bazı meyveler de parçalandı. Uzun zamandır böyle yağış görmedik." dedi.

İlçede aniden bastıran ve etrafı beyaza bürüyen ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı meyve bahçelerindeki armut ve elmalar zarar gördü.

Kaynak: AA

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta etkili olan dolu meyve bahçelerine zarar verdi - Son Dakika

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