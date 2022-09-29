Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

29.09.2022 12:28
Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte gelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte gelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Kağızman'a bağlı Çayarası köyünden evlenmek için Gaziantep'e giden M.Ç, burada kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı.

S.A.Ö ve teyzesi S.B'nin düğün hazırlıkları için Kağızman'a gelmesi sonrası düzenlenen kına gecesinde S.A.Ö'ye 8 bilezik, küpe ve 3 yüzük takıldı.

Damat M.Ç. bu süreçte konuşmalarından şüphelendiği S.A.Ö. ve S.B'yi takibe aldı.

Kına gecesinin ardından 01.30'da evden çıkan gelin ve teyzesini takibini sürdüren M.Ç, bu kişileri köyde bekleyen bir otomobile binerken fark etti.

Otomobille kaçmaya çalıştıkları ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sahte gelin, teyzesi ve araçla bu kişileri almaya gelen C.Ö, S.Ö. ve S.A, köylülerin de yardımıyla yakalandı.

Bu kişiler olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılardan ele geçirilen ve kına gecesinde S.A.Ö'ye takılan takılar ise M.Ç'ye teslim edildi.

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Kaynak: AA

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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