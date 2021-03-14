Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ın Arpaçay ilçesi, arazilerindeki akarsuların oluşturduğu menderesleriyle görsel şölen sunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars'ın özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı. Tepecik köyü mevkisinde beyaz örtüyle bütünleşen menderesler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan akarsular, kışın da beyaz gelinliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Drone ile gökyüzünden görüntülenen bölgeyi sık sık ziyaret eden fotoğraf tutkunları da birbirinden güzel kareler yakalamaya çalışıyor.

Yazın ayrı, kışın da ayrı güzel

Ziyaretçilerden Üstüner Baki, AA muhabirine, bölgede karın yağmasıyla Arpaçay ilçesindeki mendereslerin seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğunu anlattı.

Bölgenin her mevsim güzel olduğunu ifade eden Baki, "Bu bölgelere sürekli gidip geliyorum, o yüzden buraları her mevsim görme fırsatım oluyor. Derelerin birleşerek oluşturduğu menderesler yazın ayrı, kışın da ayrı güzel." dedi.

Baki, bölgedeki doğal güzelliklerin insana huzur verdiğini belirterek, herkesi yöredeki güzellikleri görmeye davet etti.

Ziyaretçilerin bölgede masalsı bir manzarayla karşılaştığını söyleyen Baki, "Bu yıl son zamanlarda iyi bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışı doğayı beyaza bürüdü ve güzel manzaralar oluştu. Gökyüzüne baktığımız zaman masmavi, güneşin menderese yansıması da ayrıca çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.