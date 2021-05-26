Kars'ın Macar kahramanı paşalara müzede özel bölüm - Son Dakika

KARS'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde sergilenecek.

Kars'ın Macar kahramanları Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'ya ait bazı eşya, belge ve hatıratları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilen Kanlı Tabya'nın bir bölümünde sergilenecek. Kahraman iki paşaya ait daimi sergi yarın düzenlenecek törenle açılacak ve yakın tarihe ışık tutacak. 1855 Kırım Savaşı olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşı sırasında kanlı baskın ve kuşatmaların yaşandığı Kanlı Tabya'nın, Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilmesinin ardından iki Macar paşanın Kars'ı Ruslara karşı savunmada verdikleri mücadeleler sonsuza kadar hafızalara kazınacak.