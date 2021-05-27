"Kars'ın Macar Kahramanları Daimi Sergisi" açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin üç interaktif müzesi arasında yer alan Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nin bir bölümde oluşturulan "Kars'ın Macar Kahramanları Daimi Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, Kars halkının 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ilk çeyreğine değin art arda uğradığı Rus, Ermeni ve İngiliz işgallerine karşı, kuvvetli imanı, üstün cesareti ve emsalsiz kahramanlığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Osmanlı ordusunda görev yapan ve Kars'ın Ruslara karşı savunulmasında büyük yararlılıklar gösteren György Kmety (İsmail Paşa) ve Richard Guyon (Hurşid Paşa) anısına Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde sergi açtıklarını anlatan Öksüz, "Kars savunmasında büyük yararlılıklar gösteren İsmail Paşa, 1855 yılında Rus hatlarını yararak kaleden çıkmış ve Erzurum'da Anadolu birliklerine katılmıştır. Kırım Savaşı'nın bitmesinden sonra da Osmanlı'nın hizmetinde görev yapmaya devam etmiştir. Osmanlı Ordusu'nda görev alarak devletimize ve milletimize hizmet eden György Kmety ve Richard Guyon'u ( Hurşid Paşa) rahmetle anıyorum. Bu iki değerli paşamızın anısını Kars'ta yaşatacak olan serginin, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerine de her anlamda yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ise İsmail ve Hurşid Paşa olayının o dönem dünya genelinde konuşulduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"O dönem Kars Kalesi'nden, kuşatmanın ardından kalenin düşmesiyle beraber 8 kişilik bir Macar grubunun gizlice buradan kaçması ve Erzurum'daki Osmanlı-Türk ordusuna tekrar katılması aslında bize bugünlerde 21. yüzyılda da kahramanları ne kadar özlediğimizi gösteriyor. 1877 yılında çok kalabalık bir Türk heyeti, Osmanlı heyeti, Budapeşte'ye varmıştı. Bütün heyetlerle de olduğu gibi bu Osmanlı-Türk heyetini de Parlamentoda vekillerimiz ağırlamıştır. Bugün burada bu serginin açılışında bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. İsmail ve Hurşid Paşa'nın sadece bizim kahramanlarımız olmadığını, aynı zamanda Türklerin de kahramanı olduğunu görmek ayrıca sevindirici ve gurur vericidir. Yaşasın Türk-Macar dostluğu."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise Türkiye-Macaristan arasında önemli bağın olduğunu ifade etti.

Müzeyle bir tarih köprüsü kurulduğuna işaret eden Yazgı, şunları kaydetti:

"1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı'na katılan ve Kars'ın savunmasında önemli rol oynayan Macar asıllı Osmanlı paşaları Hurşid Paşa ve İsmail Paşa'mızın hatırasına Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde özel bir bölüm oluşturulması amacıyla Dışişleri Bakanlığımız ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile yapılan çalışmalar neticesinde bugüne geldik. Ülkemizde bulunan diğer müzelerden getirdiğimiz eserler bugün burada daimi sergide yerini almıştır. Böylece Türkiye-Macaristan arasındaki kültürel ilişkiler Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde bir kez daha hayat bulmuş, Macaristan'dan Kars'a uzanan bir tarih köprüsü kurulmuştur."

Macaristan'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl de "Macaristan'ın ve Türkiye'nin tarihi elbette birçok noktada birbirlerine bağlı oluyor, tabii savaşlar var, barışlar var, ittifaklar var, dostluk var ve tarihten sanata kadar birçok alanda iş birliklerimiz tarih boyunca da sürmüştür." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları sergiyi gezdi.

Açılışa, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel ile protokol üyeleri de katıldı.