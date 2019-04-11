Kars'ın Mezra Köyünde Çok Sayıda Akbaba Görüntülendi
1 saat önce
Kars'ın Mezra köyünde çok sayıda akbaba görüntülendiKARS - Türkiye'deki 4 akbaba türünden birisi ve görüntülenmesi zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" Kars'ta görüntülendi.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: İHA
'ın Mezra köyünde çok sayıda akbaba görüntülendi
KARS - Türkiye
'deki 4 akbaba türünden birisi ve görüntülenmesi zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" Kars'ta görüntülendi.
Kars merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mezra köyü mevkiinde görülen çok sayıda akbaba, İhlas Haber Ajansı
ekibi tarafından kamera ile kayıt altına alındı.
Mezra köyü mevkiinde görülen çok sayıda akbabanın bölgede neden toplu halde görüldüğü bilinmezken, akbabaların toplu görülmesinin sebebinin bölgede leş olması ihtimali üzerinde duruldu. Kameralarca kaydedilen akbabalar bir süre havada uçtuktan sonra gözlerden kayboldu.
Öte yandan Mezra köyü civarında çok sayıda akbabanın daha önce görülmediği öğrenildi.
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