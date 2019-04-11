Son Dakika Haberleri: Kars'ın Mezra Köyünde Çok Sayıda Akbaba Görüntülendi

Kars'ın Mezra Köyünde Çok Sayıda Akbaba Görüntülendi

1 saat önce

Kars'ın Mezra köyünde çok sayıda akbaba görüntülendiKARS - Türkiye'deki 4 akbaba türünden birisi ve görüntülenmesi zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" Kars'ta görüntülendi.

Kars'ın Mezra köyünde çok sayıda akbaba görüntülendi

KARS - Türkiye'deki 4 akbaba türünden birisi ve görüntülenmesi zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" Kars'ta görüntülendi.
Kars merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mezra köyü mevkiinde görülen çok sayıda akbaba, İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından kamera ile kayıt altına alındı.
Mezra köyü mevkiinde görülen çok sayıda akbabanın bölgede neden toplu halde görüldüğü bilinmezken, akbabaların toplu görülmesinin sebebinin bölgede leş olması ihtimali üzerinde duruldu. Kameralarca kaydedilen akbabalar bir süre havada uçtuktan sonra gözlerden kayboldu.
Öte yandan Mezra köyü civarında çok sayıda akbabanın daha önce görülmediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: İHA
Türkiye, Kars, Genel
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