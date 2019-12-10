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Kars'ın 'Örnek' Emniyet Müdürü

6 saat önce

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, halkla kaynaşmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Kars'ın 'Örnek' Emniyet Müdürü, System.String[]

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, halkla kaynaşmanın en güzel örneğini sergiliyor. Sürekli vatandaşların arasında olan Sağdıç, görevli polisleri de unutmuyor.


Yaklaşık 85 bin nüfusa sahip, Kars'ta, yeni İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın göreve başlamasıyla birlikte güvenlik güçlerinin peş peşe yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde bir taraftan kentte huzur ve güven ortamı sağlanırken, diğer taraftan da Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın gece geç saatlere kadar sokaklarda tek başına dolaşması vatandaşlar arasında takdirle karşılanıyor.


"Makamda oturmuyor, sokakları geziyor"


Kısa sürede Kars'a alışan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, makamda pek fazla durmuyor. Sürekli dışarıda vatandaşların arasında dolaşan Sağdıç, görevli mesai arkadaşlarını da ihmal etmiyor. Kent genelinde sabit noktalarda görev yağan polisleri de ziyaret eden Sağdıç, görevli polislerle sohbet ediyor, polislerin isteklerini dinliyor. Yapılması gerekenleri polislerle paylaşıyor.


"Vatandaşlar Sağdıç'tan memnun"


Kars'ta yalnız başına sokaklarda dolaşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, vatandaşlardan da tam not aldı. Emniyet Müdürünün halkın arasında olmasının sevindirici olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Emniyet müdürümüz yeni göreve başladı. Ayağının tozuyla güzel işler yaptı. Bizler kendisinden çok memnunuz. Her saat cadde de emniyet müdürümüzü görebiliyoruz. Makamında oturmuyor, sürekli bizlerin arasında, bizler kendisinden memnunuz. Allah razı olsun. Vatandaş olarak kendisini destekliyoruz" dediler.


Öte yandan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, hemen hemen her gün belirli sokaklarda vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Sağdıç, vatandaşların sorunlarının çözümü için Emniyet Müdürü yardımcılarına talimat veriyor. Vatandaşların sorunlarının bizzat takip eden Sağdıç, bunu vatandaşlarla da paylaşıyor. - KARS

Huzur, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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