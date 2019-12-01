Son Dakika › Güncel › Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - KARS
Kars'ta otellere fuhuş baskını! 3 ay süren takip sonunda çete çökertildi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde iki deprem oldu Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifası kabul edildi Kılıçdaroğlu: Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması gerekiyor