Son Dakika Haberleri: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi., System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - KARS

Sarıkamış, Deprem, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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