Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için etkinlik düzenlendi

15.05.2022 12:23
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için etkinlik düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için düzenlenen programa katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için düzenlenen programa katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.

İlçede ertelenen Anneler Günü programı, Sarıkamış Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ile Belediyenin düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Doğan Kemelek'in eşi Gülsüm Kemelek, güzel bir programda kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluğu dile getirdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin eşi Ayşe Hayali ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Annelerimiz ve kızları bu salonda. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlığın, karşılıksız sevginin adı 'anne'dir." dedi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte şiirler okundu, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

YORUMLAR
500
Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

Anneler Günü, Kaymakamlık, Düğün, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement