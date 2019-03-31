Son Dakika Haberleri: Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Harun...

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Harun...

3 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Harun Hayali kazandı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Harun..., System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Harun Hayali kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Harun Hayali 3 bin 98, AK Parti adayı Göksal Toksoy 2 bin 594, HDP adayı Yaşar Aras bin 61 oy aldı.

Hayali'nin öz geçmişi

1962 yılında Sarıkamış'ta doğan Harun Hayali ilkokul ortaokul ve liseyi Sarıkamış'ta okuduktan sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. Ticaretle uğraşan Harun Hayali bunun haricinde 2 kez Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında Sarıkamış Belediyesi meclis üyeliği yaptı.

Sarıkamış Belediyespor'un iki dönem kulüp başkanlığını yapan Harun Hayali, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA

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