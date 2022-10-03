Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı - Son Dakika
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Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

03.10.2022 11:20
Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Sarıkamış ilçesinde uçamaz halde kerkenez bulan çocuklar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

Çocuklardan Behçet Cengiz, Yeni Mahalle'de yolda kanadı kırık herhalde buldukları kerkenezi yetkililere ulaştırdıklarını ve tedavisinin yapılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kafkas Üniversitesi, Allahuekber Dağları, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı - Son Dakika

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