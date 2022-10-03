Kars'ta "Sarıkamış Dostları 90 Bin Şehit Kayak Kulübü" açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dar gelirli ailelerin çocuklarının kayakla buluşturulması amacıyla "Sarıkamış Dostları 90 Bin Şehit Kayak Kulübü" açıldı.

Kulüp başkanı Behzat Türksever, Sarıkamış 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde AA muhabirine, ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için kulübü hizmete açtıklarını söyledi.

Öncelikle yaşları 8-14 arasındaki 40 çocuk için çalışma başlattıklarını ifade eden Türksever, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımıza yaz kondisyon çalışmaları için malzeme dağıtıyoruz. İlk etapta yaz çalışmalarımıza tekerlekli patenle başlanacak. Bu konuda halkımızın, federasyonumuzun ve kimin desteği olursa başımızın üstünde yeri var. Hedefimiz bu çocuklarımızı olimpiyat ve dünya şampiyonasına yetiştirmek. Osman Yüce Kayak Tesisleri'mizde kışında kayakla eğitimlerimiz devam edecek. Ömrüm yeterse bir 40 kişi daha yetiştireceğim."

Kulübe kaydını yaptıran çocuklar da kayak sporcusu olmak istediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

Tören sonunda spora yeni başlayacak 40 çocuğa tekerlekli paten dağıtıldı.