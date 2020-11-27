Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kilit parke çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış Belediyesince ilçede başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarının büyük bölümü kış mevsimi öncesi tamamlandı.

Cumhuriyet, Tepe ve Şehitler mahallesinde gerçekleşen çalışmada cadde ile sokaklarda yaklaşık 35 bin metrekare kilit parke taş döşemesi yapıldı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı mahallelerde kilit parke döşenmemiş cadde ve sokakların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Hayali, ilçede iklim nedeniyle inşaat sezonunun kısa sürmesi dolayısıyla kış öncesi çalışmaların büyük bölümünü tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarda yollar stabilize şeklindeydi. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için yaklaşık 3 aydır çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Yollarımızın büyük bölümünü bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kış öncesi önemli bir hizmet oldu. Önümüzdeki yıl kilit parke döşenmemiş cadde ve sokağımız kalmayacak."

Hayali, kışın ardından üst yapı çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.