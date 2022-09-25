Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.09.2022 00:20
Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uğur Güngör idaresindeki 63 AAB 271 plakalı tır, Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı 48 U 8362 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Sarı ile aynı araçtaki Nuh Aslan ve İsmail Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Adem Çelik ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Çelik ile yaralanan tır sürücüsü Güngör, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yoldan savrulan otomobil ile tır çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Recep Sarı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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