Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - KARS
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