Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi., System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - KARS

Sarıkamış, Deprem, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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