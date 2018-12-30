Son Dakika Haberleri: Kars'ın Sarıkamış İlçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere Bölgesinde Telesiyejin Arıza...

Kars'ın Sarıkamış İlçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere Bölgesinde Telesiyejin Arıza...

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere Bölgesinde Telesiyejin Arıza..., System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:34 Kaynak: AA

Karanlıkdere, Sarıkamış, Kars, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Güncel
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