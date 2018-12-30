Kars'ın Sarıkamış İlçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere Bölgesinde Arızalanan...
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde arızalanan telesiyejde mahsur kalanlardan bazıları jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:51 Kaynak: AA
Kafkas Arısı -35 Derece Soğuğa Dayanıklı
Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı
Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?