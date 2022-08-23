Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu

23.08.2022 11:10
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu

Kars'ın Selim ilçesi Çavlak Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 18 büyük baş hayvan telef oldu.

Kars'ın Selim ilçesi Çavlak Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 18 büyük baş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre Çavlak mevkiinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 47 PV 887 plakalı tanker seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinden geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı. Kazada sürücü ve yanındaki çocuk hafif yaralandı. 18 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yaralanan bazı hayvanlar telef olmadan köylüler tarafından olay yerinde kesildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza sonrası köylüler ve tanker şoförü arasında meydana gelen gerginliğe müdahale ederek olayların büyümesine engel oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARS

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Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı
Kaynak: İHA

Selim, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu - Son Dakika
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