Kars'ın Selim İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Coşkun...

Kars'ın Selim ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Coşkun Altun kazandı.

Kars'ın Selim ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Coşkun Altun kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Coşkun Altun bin 236, CHP adayı İlyas Barış Koç bin 77, Saadet Partisi adayı Sayım Aldağ 537 oy aldı.



-Altun'un öz geçmişi-



Coşkun Altun 1971 yılında Selim ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamlayan Altun, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.



AK Parti Selim İlçe Kurucu Başkanlığı yapan Altun, 3 dönem ilçe başkanlığını yürüttü. Ticaretle uğraşan Altun, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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