Kars'ta "geleneksel at yarışı" düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta "geleneksel at yarışı" düzenlendi

25.09.2022 12:50
Kars'ta "geleneksel at yarışı" düzenlendi

Kars'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen "Dörtnala Geleneksel At Yarışı"nda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kars'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen "Dörtnala Geleneksel At Yarışı"nda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünün düzenlediği yarışlara, civar köylerden Eko dayı, Kelebek, Komançero, Yoldaş, Oğlum Savaş, Asil ve Esenyel adlı İngiliz atlarıyla 7 sporcu katıldı.

Tarlalar arasındaki yolda atlarını dört nala koşturan sporcuların 5 bin 800 kilometrelik parkurdaki mücadelesi ilgiyle izlendi.

Yarışmada, Eski Geçit köyünden Kayhan Avcı'nın atı Kelebek birinci, Çetin Salgar'ın atı Komançero ikinci ve Tuncer Acar'ın atı Eko Dayı ise üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünde düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kayhan Avcı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sabah kamyona bindirmek istedik, binmedi. Ayağından yara aldı üzüldük ama yarışmaya hazırdı, katıldık birincilik nasip oldu, Allah herkese nasip etsin." dedi.

Birinci olan atın binicisi Serkan Cantepe de yarışmaya arkadan başladığını anlatarak, "Yarışma başladığında arkadan geldim parkurda bulunan köprüyü geçtikten sonra atıma nefes verdim, diğer atlar yorulmuştu yakınlarına geldim ve geçtim, yarışmada birinci geldik çok mutluyum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Oğlum, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 'geleneksel at yarışı' düzenlendi - Son Dakika

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