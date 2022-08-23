Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

23.08.2022 17:15
Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars- Erzurum kara yolunda Eren Özkesemen idaresindeki ot yüklü traktör, Selim ilçesine bağlı Oluklu Köyü Kavşağı'nda devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, yoldan geçen iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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