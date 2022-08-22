Kars'ta su tankerinin sürüye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kazada, sürücü ile yanındaki İsmail H. ve büyükbaş hayvanın altında kalan 8 yaşındaki Ayaz E. yaralandı. Su tankerinin çarptığı 17 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaynak: AA

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