Kars'ın soğuğu şelaleyi dondurdu - Son Dakika
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Kars'ın soğuğu şelaleyi dondurdu

6 saat önce

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta şelale dondu.

Kars'ın soğuğu şelaleyi dondurdu, System.String[]

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta şelale dondu.


Hava sıcaklığının gece eksi 26, gündüz ise eksi 21'i gördüğü Kars'ta 15 metre yüksekten su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi buz tuttu. Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise şelalenin önünde fotoğraf çektirdi.


Kars'ta Sibirya soğuklarının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Gerçekten Kars son günlerin en soğuk günlerini yaşıyor. Arkamda gördüğünüz Susuz Şelalesi buradan yaklaşık 15 metreden aşağıya su düşüşü oluyordu. Şuanda şelale tamamen donmuş. Soğuktan dondu, yani soğuğun şiddetini donan şelale gözler önüne seriyor. Geceleri eksi 26 derece, gündüzleri 21 derece hava sıcaklığı bu şekilde seyrediyor. Soğuk hayatı olumsuz etkilediği gibi şelaleyi de dondurdu" dedi.


Dondurucu soğuklar nedeniyle Kars'ta Susuz Şelalesi donarken, soğuk hava da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. - KARS

Sibirya, Susuz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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