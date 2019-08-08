Son Dakika Haberleri: KARS'IN TARİHİ MEKANLARINI LAZERLE AHŞABA İŞLEDİ
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KARS'IN TARİHİ MEKANLARINI LAZERLE AHŞABA İŞLEDİ

38 dakika önce

KARSLI Yavuz Güney, kentin tarihi mekanlarını ahşaba işledi.

KARSLI Yavuz Güney, kentin tarihi mekanlarını ahşaba işledi. Tablo, biblo, anahtarlık, saat, defter ve albüm gibi birçok ürüne Kars'ın tarihi güzelliklerini lazerle resmeden Yavuz Güney, Gelen misafirlerimiz ve yerli halkımız büyük rağbet gösteriyor. Misafirlerimiz bu hizmetimizden son derece memnunlar dedi. Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'ndeki işyerinde yaklaşık 3 yıldan beri ahşap üzerine lazerle işlemecilik yapan Yavuz Güney, ahşap defter ve albüm, duvar saati, özel ahşap aynalar, yakma usulü yazı, çerçeve çeşitleri, tablo, özel fotoğraf albümü gibi eşyalar üretiyor. Tamamen ahşap ürünler yapan Güney, bu ürünlerin üzerine de Kars'ın tarini mekanlarını lazerle işliyor. Güney, 'Yaptığım amşap ürünlerin üzerine Kars'ın tarihi güzelliklerini işlemeye çalışıyorum. Gelen misafirlerimiz ve yerli halkımız büyük rağbet gösteriyor. Misafirlerimiz bu hizmetimizden son derece memnunlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. Müşterilerimizin özel istekleri üzerine de çalışmalar yapabiliyoruz. Hatıralarını ahşabın üzerine işleterek ölümsüzleştiriyorlar. Sosyal medya sayfalarımızdan da il dışına bile ürün gönderiyoruz dedi. İşyerinde bulunan 'fütüvvet ağacı'yla ilgili de bilgi veren Yavuz Güney, Hasan Harakani Hazretlerinin belirlemiş olduğu yolu anlattığını İfade etti.
Halitpaşa, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:09 Kaynak: DHA
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