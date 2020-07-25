Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı - Son Dakika

Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı

Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldıTÜRKİYE'de, sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla 'uzun elma' olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmalar, dalında olgunlaşmaya başladı.

Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı

TÜRKİYE'de, sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla 'uzun elma' olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmalar, dalında olgunlaşmaya başladı.

Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma üretimi için yeni tip koronavirüs salgını riskine rağmen üreticiler, uzun elmalara gözü gibi bakıyor. Aromasının yanı sıra şekli ve çekirdek bölümündeki yıldız şekliyle de dikkati çeken uzun elma, raflarda yer alması için özenle yetiştiriliyor. Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman Ziraat Odası Başkan Vekili Kasım Işık ile birlikte Kağızman ilçesine giderek uzun elma yetiştiricilerini ziyaret etti.

Elma bahçelerini gezen ve üretim hakkında bilgi alan Ertaş, Kars'ın, 2018 yılında 'Kars kaşarı', 'Kars balı' ve 'Kağızman uzun elmanın coğrafi işaret aldığını belirtti. Bu yıl da kavılca ve Kars kazının coğrafi işaret başvurularının yapıldığını kaydeden Ertaş, Kağızman'da daha değer katacak, il ve ülke ekonomisine kazandırılacak birçok ürünün olduğunu vurguladı. Böylesine zengin bir coğrafyada çiftçileri sevindiren önemli bir gelişmenin Kağızman uzun elmasının coğrafi işaret alması olduğunu ifade eden Ertaş, Kağızman Tarım Müdürlüğü ile Kars Ziraat Odası olarak çalışmaları yürüttüklerini, Kağızman Ziraat Odası ile birlikte yaptıkları ziyarette de uzun elma veriminin yüksek olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dolu gibi doğal afet yaşamamayı dilediklerini aktaran Ertaş, "Eğer böyle gider ve iklim koşullarında bir sıkıntı olmaz ise bu yıl yine uzun elmamız marketlerin raflarında yerini alacak" diye konuştu.

'BİR DERNEK KURULURSA, COĞRAFİ İŞARET ALACAĞIZ'

Kağızman'da konuyla ilgili bir dernek ve vakıf olmadığını ve boşluğun bir an önce doldurulması gerektiğini kaydeden Ertaş, "Bu nedenle şu anda coğrafi işaretli hologramlı üretmiyoruz. Ama Kağızman uzun elmanın ismi bile coğrafi işarete yetiyor. Fiyatların artışında üreticinin kazanması için gerekli olan altyapıları hazırladık. İnşallah bundan sonraki süreçte Kağızman'da yiğitler çıkar, bir dernek veya bir birlik kurar ve coğrafi işaret hologramıyla dünyanın her yerine gönderme imkanını yakalarlar. Bizim de buradan Kağızmanlılara çağrımız; bir an önce kendilerine uzun elma derneği veya birlik kurmalarıdır. Şu anda uzun elmalarımız salkım bağlamış durumda. Sık olduklarından ağaca zarar vermemesi için tekleştirilecekler. Birkaç gün sonra bunlar seyrekleştirilecek. Ardından da suyunu düzgün verdiklerinde inşallah eylül ayının sonlarına doğru raflarda yerini alacak" dedi.

SADECE KAĞIZMAN'DA YETİŞİYOR

Ertaş, Kağızman uzun elmanın en önemli özelliğinin sadece Kağızman'da yetişmesi olduğunu belirterek, 8 santim çapı, 12 santim uzunluğunda, hafif ekşimsi tadının olması, raf ömrünün uzun kışlık elma olması, dayanma süresinin diğer elmalara göre daha uzun olmasından kaynaklandığını, renginin de yarısının beyaz yarısının kırmızı olması, yatayına kesildiğinde de çekirdek kısmında yıldız oluşmasından da kaynaklandığını ifade etti. Diğer elmalara göre aromasının çok farklı olmasının da Kağızman uzun elmasını farklı kılan özelliği olduğunu paylaşan Ertaş, sert ve sulu olması, Kars'ın kış koşullarına da oldukça dayanıklı olması, çürüdüğünde de etrafında diğer elmalara zarar vermediğinin de bilinmesini istedi.

'UZUN ELMA KALİTESİYLE CAZİP GELMEYE BAŞLADI'

Kağızman'ın uzun elmasının dünya pazarına girmesinin hedeflendiği konusunda da açıklamalarda bulunan Ertaş, "Kağızman'da şu anda dünya pazarına girecek seviyede üretim yok. Sadece belli kitlelere ancak gönderiliyor. Kağızman uzun elmasının il dışındaki Karslıların taleplerine yetebilmekte. Geçmiş zamanlarda birçok ağaç üreticilerin ekonomik girdi sağlayamamaları nedeniyle kesildi. Ama bu coğrafi işaret süreciyle birlikte tüketicilerin de gıdada biraz daha seçici olmasıyla alakalı kaliteyi aramalarından dolayı Kağızman uzun elması biraz daha cazip olmaya başladı. Biraz fiyatı yüksek olsa da üreticinin emeğini ancak karşılayabiliyor. Çünkü bir ağaç ancak 100 kilo elma bırakabiliyor. Bunun da yaklaşık 70 kilosu masrafına gidiyor. Bölgede çok fazla ağacımız yok. En son tespitlerimize göre 2 bin 500- 3 bin ağaç vardı. Bunun bu süreçte hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması lazım. Fidelerin aşılanıp Kağızman bölgesinde yaygınlaştırılması lazım" dedi

Ertaş son olarak Kağızman dışında yetişmeyen uzun elmanın Aras havzasına 1300-1500 metre rakımda yetiştiğini, başka bir bölgeye götürüldüğünde şeklinin değiştiğini, uzun elmadan daha çok elips tipini aldığını, yine yarısının kırmızı yarısının beyaz olduğunu fakat lezzet aroma farkının da yaşandığını aktardı.

Kağızman Ziraat Odası Başkan Vekili Kasım Işık da Kağızman uzun elmasının daha verimli olması nedeniyle yetiştiricilerin üretimi her geçen gün artırdıklarını söyledi. Coğrafi işaretten sonra uzun elma yetiştiriciliğinin daha da artığına dikkat çeken Işık, üreticilere imkan sağlanması durumunda ağaç sayının daha da artabileceğini belirtti. Bunun için de tanıtıma ağırlık vereceklerini ifade eden Işık, Kağızmanlıların geçimini ağırlıklı olarak elmayla sağladıklarını kaydetti. Kağızman uzun elmasına 'Ay-Yıldız' nakışı işlemesiyle tanınan Ebubekir Arat ise uzun elma üretiminin şubat ayında başlayıp eylül ayının sonlarında hasadın tamamlandığını belirtti. Bu yıl uzun elmanın verimli olduğunu fakat su sıkıntısı olduğunu bunu da ilaçlama motorlarına suyu doldurup bu şekilde sorunu çözmeye çalıştıklarını anlattı. Önceden satış konusunda sıkıntı yaşadıklarını fakat coğrafi işaretten sonra bu sıkıntıyı giderdiklerini kaydeden Arat, "Geçtiğimiz yıl 7 bin adet Türk bayraklı elma ürettim. 3 aylık aşamanın sonucunda Türk bayrakları rengini aldı. Türkiye genelindeki tüm fuarlara katılarak bunun tanıtımını yaptım. Kars ve Kağızman ziraat odalarının konuyla ilgili hassasiyetli çalışmaları var kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı

Kağızman, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Burak Yılmaz'dan Arda Turan sözleri: Galatasaray'da oynamak için sabırsızlanıyor Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek         
14:37
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak         
10:38
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 20:12:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ın 'uzun elma'sında hasada sayılı günler kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei