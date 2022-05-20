Kars'ın yeşeren arazileri ve Çıldır Gölü helikopterden görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ın yeşeren arazileri ve Çıldır Gölü helikopterden görüntülendi

20.05.2022 10:29
Kars'ın yeşeren arazileri ve Çıldır Gölü helikopterden görüntülendi

Kars'ta karların erimesiyle yeşeren araziler ve aralarında Çıldır Gölü'nün de olduğu doğal güzellikler helikopterden görüntülendi.

Kars'ta karların erimesiyle yeşeren araziler ve aralarında Çıldır Gölü'nün de olduğu doğal güzellikler helikopterden görüntülendi.

Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla bitki örtüsü yeşeren ovalar çeşitli renklere bürünürken bazı tepeler ise mayısın ortasına gelinmesine rağmen halen karla kaplı bulunuyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede kıvrımlarıyla güzel manzara oluşturan menderesler ile karların erimesiyle yeşeren meralar ve tarım arazileri, AA ekibince helikopterle havadan görüntülendi.

Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan doğa harikası Çıldır Gölü, karların eriyip çevresindeki arazilerin yeşermesiyle ayrı bir güzellik sunuyor.

İlde, yeşilin tonlarının görülebildiği çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da kadraja girdi.

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Kaynak: AA

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