Kars inşaat alanına döndü - Son Dakika

Kars inşaat alanına döndü. Belediye kenttin birçok noktasında yol, kaldırım, kanalizasyon, su şebekesi ve kilit parke taş yol yapıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte kazılmadık yer kalmadı. Belediye ekiplerince yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye ara mahalle ve sokaklardan sonra kent merkezinde de çalışmalarına başladı. Tarihi binaların olduğu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde ekipler bir taraftan yol kazma çalışmaları yaparken, diğer taraftan da alt yapı çalışmaları yapıyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yol çalışmalarının yapıldığı bölgelerde bir takım incelemelerde bulunan ilgili birim amirlerden bilgi aldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Yusufpaşa Mahallesi Şehitler Mahallesi ve İstasyon Mahallesi'nde belediye ekiplerince başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Öksüz, "Biz Belediye olarak öncelikle şehrimizin en önemli ihtiyacı olan alt yapı çalışmalarında işe koyulduk. Geçen kış boyunca biz tespitlerimizi ve programımızı yapmıştık. Bu çalışma sezonu içerisinde yapacağımız yolları, kaldırımları, içme suyu, kanalizasyon çalışmaları hepsini planlamıştık. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Bu çalışma sezonundaki amacımız yaklaşık en az 15-16 kilometre BSK asfalt yaparak vatandaşlarımız hizmetine sunacağız" dedi.

Kent genelinde yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması için talimat veren Öksüz, Karslıların hak ettikleri belediye hizmetlerini fazlasıyla alacaklarını sözlerine ekledi. - KARS