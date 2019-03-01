Son Dakika Haberleri: Kars İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye'nin Büyüklüğünü Gördük

Kars İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye'nin Büyüklüğünü Gördük

45 dakika önce

İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye'nin büyüklüğünü gördükKARS'a gelen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu.

İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye'nin büyüklüğünü gördük

KARS'a gelen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu. Etrafında çok farklı yer, sınır ve ülke var. İnsanların ticaret amaçlı mallarını satmak için hareket ettiği ve üzerinde Asya ile bağlantı yolu olan bu yolu da gözlerimizle görmüş olduk" dedi.

Kars- Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezlerinde 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen kar raftingi etkinliğine katılmak için Kars'a gelen 37 ülkenin büyükelçisi kentti gezdi. 'Büyükelçiler arası kar rafting organizasyonu' etkinliğine, Azerbaycan, Brezilya, Burundi, Danimarka, Filipinler, Fildişi Sahilleri, Gabon Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya'dan katılan büyükelçiler, organizasyon süresi boyunca hem kar rafting faaliyeti gerçekleştirecek hem de Kars ve Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Büyükelçiler Kars gezisinde Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve civarındaki tarihi doku, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri Türbesi, Evliya Camii'ni ziyaretin ardından Kaz Evi'nde Kars Kazı'nın leziz etinden tattılar. İlginç bir ziyaret olduğunu söyleyen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize aynı zamanda da Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu. Bulunduğu konum itibariyle etrafında çevrili olan unsurlarıyla ilgili de bize fikir veriyor. Etrafında çok farklı yer, sınır ve ülke var. Gerçek İpek yolunu, insanların ticaret amaçlı mallarını satmak için hareket ettiği ve üzerinde Asya ile bağlantı yolu olan bu yolu da gözlerimizle görmüş olduk. Genel olarak oldukça hoş ve bilgilendirici bir ziyaret oldu. Bu ziyaretle gerçekten de çok güzel yerler gördük" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

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