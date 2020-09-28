Kars İyi Parti İl Başkanı Akbaba'dan Ermenistan'a tepki - Son Dakika

İyi Parti Kars İl Başkanı Yüksel Akbaba, kadın ve çocuk katliamı yapma konusunda tecrübeli olan eli kanlı katillerin Azerbaycan'da sivil yerlerini vurduklarını belirtti.

Akbaba, Azerbaycan davasının Türkiye için partiler üstü, milli bir dava olduğunu, devletimiz ve milletimiz Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Kars İyi Parti İl Başkanı Yüksel Akbaba, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik düzenlediği hain saldırıya tepki gösterdi.

Başkan Yüksel Akaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşgalci, soykırımcı ve kukla devlet Ermenistan, efendilerinin emrini yerine getirmek amacıyla yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Kadın ve çocuk katliamı yapma konusunda tarihi tecrübesi olan eli kanlı katiller bu defa da sivil yerleşim yerlerini vurdular. Azerbaycan devleti anında gereken cevabı vermiştir. Döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuş, işgal altındaki topraklarımızdan bir kısmı kurtarılmıştır" dedi.

Azerbaycan toprağı Karabağ yaklaşık 27 yıldır işgal altındadır. Birleşmiş Milletlerin kararına rağmen Ermenistan bu işgale son vermediği gibi bu topraklarda birtakım suni oluşumları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Üstelik Azerbaycan'a saldırılarına devam etmektedir diyen Akbaba, "Ermenistan'ın hangi devletlerin kuklası olduğu ve kimlerin hesabına savaştığı açıktır. Ne var ki tarihin çeşitli dönemlerinde bu tür kışkırtmalarla hareket ettiği ve bunun kendisine nelere mal olduğunu unutmuş görünüyor. Ermenistan bir yanlış hesap daha yapmış, bir kez daha batağa saplanmıştır. Azerbaycan uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır. Azerbaycan davası Türkiye için partiler üstü, milli bir davadır. Devletimiz ve Milletimiz Azerbaycan'ın yanındadır.Azerbaycan devletinin de Ermenistan'a haddini bildirecek, işgal ettiği topraklardan söküp atacak gücü ve kudreti vardır" diye konuştu.

Türk milletinin yüreğinin Azerbayca ile birlikte attığını ifade eden Başkan Yüksel Akbaba, "Millet olarak yüreğimiz Azerbaycanla birlikte atmaktadır. Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ermenilerin üzerinde hak iddia ettikleri kadim Türk Yurdu Kars'tan sesleniyoruz. Azerbaycan Allah yar ve yardımcınız olsun, ordumuza güç kuvvet versin, Türk dünyasının birlik ve beraberliği daim olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimiz şifa bulsun" şeklinde konuştu. - KARS