Kars İzciler Sarıkamış'ta -20'de Nöbet Tuttular

Türkiye İzcilik Federasyonu
tarafından Sarıkamış
Harekatı'nın 104'üncü yılı vesilesiyle14'üncü kez Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. 23 kentten 194 izci lideri ile aralarında KKTC
, Filistin
, Lübnan
, Suriye
, Irak
ve Kuveyt
başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izcinin katıldığı kamp sıfırın altında 20 derecede gerçekleştirildi.
Sarıkamış Harekatı'nın 104'ncü yıldönümü sebebiyle Erzurum
'un Şenkaya
İlçesi Gaziler Köyü'ndeki ilk törene katılan izciler, Şenkaya Kaymakamlığı'nın organize ettiği fener alayında şehitleri andı. İzciler, Gaziler Köyü'ndeki törenlerin ardından milli bilinç kampının Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Kar
yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü 3.5 saat sürdü. İzciler, 104 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.
ÇADIRDA SABAHLADILAR
25 Aralık
Salı sabahı ilk olarak Kaynakyayla Şehitliğini ziyaret eden izciler, şehitler için Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. İzciler öğleden sonra ise Mehmetçiğin donarak şehit olduğu Fırıntepe'yi ziyaret etti. İki saatlik yürüyüşün ardından şehitliğe ulaşan izciler, karların üzerine sırt üstü yatarak 'şehadetin tefekkürü' uygulamasını yaptı. Karın yer yer bir metreyi bulduğu patika yollardan tek sıra halde ilerleyerek kamp alanına dönen izciler geceyi sıfırın altında 20 dereceyi bulan havada çadırlarda uyku tulumunda sabahladı. Sabah
olduğunda çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla'daki törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçerek 3 saatlik yürüyüşün ardından Gaziler köyüne ulaştı.
DEDELERİ BİRLİKTE DONDU, TORUNLARI DEDELERİNE BİRLİKTE KOŞTU
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı
, milli bilinç kampıyla ilgili yaptığı açıklamada, İlk olarak 2006 yılında başlattığımız Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın 14'cüsünü, ülkemizin yanı sıra 11 ülkeden katılan izci liderleriyle birlikte gerçekleştirmek büyük bir anlam taşıyor. 104 yıl önce bugünkü bilinen adlarıyla Suriye, Irak, Filistin, Lübnan devletleri yoktu. Allahuekber Dağı'nda koyun koyuna yatan şehitlerimiz Bosna
'dan Bakü
'ye, Kırım
'dan Bağdat
'a kadar Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından koşarak gelen yiğitlerdi. Henüz coğrafi sınırlarla ayrı gayrı düşürülmemiştik. Sarıkamış şehitlerimizi anmak, yanlarında birkaç gün geçirebilmek için torunları artık koşa koşa ziyarete geliyorlar. Bu bilincin oluşmasını çok önemsiyoruz. Şehit dedeleri nasıl koyun koyuna bu dağda yatıyorsa, torunları da binlerce kilometrelik yolları aşıp kardeşliklerini pekiştiriyor, el ele tutuşarak 'Dedeciğim ben geldim' diyor. Yan yana yatan şehitler, ziyaretlerine gelen torunlarının kulağına bir şey fısıldıyor, 'her ne şart altında olursanız olun bir ve beraber olun'. Biz de şunu ilave ediyoruz, 'Gönlünüzün sınırlarını, ülkelerinizin coğrafi sınırları sınırlandırmasın.' Biz tüm gençlerimizin bu bilinçte olmasını arzu ediyoruz diye konuştu.