Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine eğitim - Son Dakika
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Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine eğitim

6 saat önce

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik, "Yenidoğan Buzağılarda Tendon Problemleri ve Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu" programı düzenlendi.

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine eğitim, System.String[]

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik, "Yenidoğan Buzağılarda Tendon Problemleri ve Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu" programı düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde verilen eğitimde KAÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Özaydın, öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirdi.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, yaptığı konuşmada, sığır yetiştiriciliğinde yenidoğan buzağılarda tendonun en sık karşılaşılan sorun olduğunu belirterek, uzmanların katılımıyla pratik ve teorik eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Eğitim sonunda kursiyerlere sertifika dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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