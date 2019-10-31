Kars kağızman'ın 'ay-yıldızlı' elmaları

Kağızman'ın 'ay-yıldızlı' elmaları

Kars'ın Kağızman ilçesinin tescilli olan uzun elmaları 'ay-yıldız' armayla daha da bir güzel oldu. İlçede yıllardan beri üreticilik yapan Ebubekir Arat, ağaç dalındaki elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırdı. Görenlerin ilgisini çeken ay-yıldızlı elmalardan 7 bin adet yetiştirdiğini belirten Ebubekir Arat, Elmalar henüz dalındayken ay-yıldız figürlerini yapıştırıyorum. Yetişip büyüdükçe ay-yıldız elmanın üzerinde daha güzel şekilleniyor. Ay-yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz dedi.

Kağızman ilçesi Zuvar Mahallesinde elma üretimi yapan Ebubekir Arat, tadı ve aromasıyla tescillenen yöreye ait uzun elmayla ilgili farklı bir projeye imza attı. Ülke genelinde düzenlenen fuarlara ürettiği uzun elmalarla katılan Ebubekir Arat, ilk kez ay-yıldız figürlü elma yetiştirdi. Arat, yaz aylarında ağaç dallarında yetişmeye başlayan elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırdı. Ağaç dalında yetişen elmayla birlikte üzerlerinde ay-yıldız figürü de oluştu. Bu yaz sezonu ay-yıldız desenle 7 bin elma yetiştiren Arat, bunları gelen siparişler üzerine yurt geneline satmaya başladı.

İÇİMİZDEKİ BAYRAK SEVGİSİNİ ELMALARIMIZA YANSITTIK

Üretici Ebubekir Arat, Uzun elma henüz ağaç dalında yetişirken ay-yıldız figürlerini üzerine yapıştırıyorum. İçimizdeki bayrak sevgisini elmalarımıza yansıttık. Şu anda elimizde 7 bin adet mevcut. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Ay yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz. Ayrıca bir kasa uzun elma alana hediye olarak yanında bir adet ay-yıldız figürlü elma hediye ediyoruz dedi.

BU ELMANIN ÜRETİMİNİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIM

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yöreye ait uzun elmanın tadı ve aromasıyla ülke genelinde yetiştirilenden çok farklı olduğunu söyledi. Belediye olarak 10 bine yakın elma fidanı dağıttıklarını anlatan Başkan Yıldız, Bu elmanın üretimini çoğaltmamız lazım. Kağızman'da şimdiye kadar 10 bine yakın fidan dağıttık. İnşallah ileride uzun elmamız marketlerde de güzel bir şekilde yer alacak. Ebubekir Arat, elmalar olgunlaşmadan önce Türk Bayrağı figürleri yapıştırıyor. Elma yetişip kızardıkça üzerindeki ay-yıldız daha da belirginleşiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Uzun elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alındığını vurgulayan Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, şunları söyledi

Kağızman'ın çoğu illerde ve ilçelerde tanınan bir meyvesi 'uzun elma'dır. Bu elmayı Nahçivan taraflarından muhacir olarak Kağızman'a gelen Selesker Şerif icat edip aşıladığı için 'Şerif'in Elması' olarak da bilinmektedir. Kağızman ilçesi dışında hiçbir yerde yetişmiyor. Uzun elma, ilçeye özgü tadı ve kokusu olan ender bir lezzettir. Elma ağacı bir kavak ağacı gibi uzar, 12 santimetre uzunluğunda 6 santimetre eninde olan mevyesi 'uzun elma' olarak adlandırılır. Ekim ayında hasadı yapılan elma nisan sonuna kadar dayanıklıdır. Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla uzun elma olarak nitelendirilen elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Kağızman'da bin 300 rakımlı arazilerde yetiştirilen uzun elma, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak biliniyor. Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma, uzun emekler sonucu tezgahlardaki yerini alıyor.

Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir ise Türk bayrağı motifli uzun elmayı görünce şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, Böyle bir elmayı ilk kez görüyorum. Kıpkırmızı olan Posof elmasını görmüştüm ama bunu ilk kez gördüm. Karslı olmamız hasebiyle Kağızman elmasını zaten seviyorduk ama böyle ay-yıldızlı elmayı ilk kez görüyorum. Müteşebbisimizi de kutluyorum. Kağızman elmamızın dışında ay-yıldız var. Böyle bir elmayı, böyle bir görüntüyü Türkiye'de değil dünyada bulamazsınız. İşte Kars'ta, Kağızman'ımızda böylesine özel bir elmamız var. Ben özellikle Kızılay Kars Şubemizde bu elmayı sergileyeceğim dedi.