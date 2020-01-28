Kars Kalesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars Kalesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Kars Kalesi ziyaretçi akınına uğruyor

6 saat önce

Kars Kalesi kış aylarında da kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

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Kars Kalesi kış aylarında da kapılarını ziyaretçilerine açıyor.


1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzeddi'in emri ile Vezir Firuz Akay'a yaptırılan Kars Kalesi, kente gelenlerin ilk uğrak yerleri arasında bulunuyor.


Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, gruplar halinde Kars Kalesine yürüyerek veya araçları ile çıkmanın doyumsuz keyfini yaşıyor. Kalenin şehre bakan giriş kapısında Celal Baba Turbesi'nde Fatiha okuduktan sonra gezi turuna başlayan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapıyor.


Şehre gelen yerli ve yabancı turistler, il merkezinde ve Sarıkamış kayak tesislerinde bulanan otellere yerleştikten sonra önce kayak keyfini yaşıyor. Ardından da Kars Kalesi olmak üzere, hemen eteklerinde bulunan 12 Havariler Kilisesi, Evliya Cami, Ebul Hasan Harakani Türbesi, tarihi Taş Köprü, tarihi hamamlar, Osmanlı ve Selçuklu evleri ile Baltık Mimari tarzında inşa edilmiş yüzlerce tarihi mekanı gezerek kentten ayrılıyor. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
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