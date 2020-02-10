Kars kar ve tipi çıldır gölü'ndeki kızakçıları vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars kar ve tipi çıldır gölü'ndeki kızakçıları vurdu - Son Dakika

Kars kar ve tipi çıldır gölü'ndeki kızakçıları vurdu

14 dakika önce

Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurduDOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi, Ardahan Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları etkiledi.

Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi, Ardahan Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bekledikleri kafileler gelmeyen 11 kızakçı, hafta sonunu bekleyerek geçirdi.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistleri gezdirerek geçimlerini sağlayan atlı kızakçılar, bu hafta sonu umduklarını bulamadı. Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle turist kafilelerinin gelmediği Çıldır Gölü'nde kızakçılar, vakitlerini sohbet ederek geçirdi. 16 yıldır kızakçılık yapan Tekin Akçay (58), "Hava muhalefeti nedeniyle beklenen turist kafileleri gelmedi. Günü siftah yapamadan geçirdik" dedi.

Bekledikleri turist kafileleleri gelmeyen atlı kızakçılar gölden ayrılarak evlerinin yolunu tuttu. Otobüsle Çıldır Gölü'ne gelen vatandaşlar, yoğun tipi altında buzla kaplı gölü gezdi. Vatandaşlar, yerel sanatçı Turgay Demir'in türküleri eşliğinde halay çekti. Bu arada kızakçıların ayrılmasıyla birlikte göle gelen araç sürücüleri drift keyfi yaşadı.

Kars kar ve tipi çıldır gölü'ndeki kızakçıları vurdu

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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