KARS Karslı ozanlar online atıştı - Son Dakika

Karslı ozanlar online atıştı

KARSLI halk ozanları, koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında online atıştı. Koronavirüs salgını ve yaşananları deyişleriyle anlatan halk ozanları Ramazan Bayramını da kutladı.

Halk ozanları Ayhan Şimşekoğlu, Sabri Yokuş ve Mahmut Karataş, Ramazan Bayramı'nın arefesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vakitlerini evlerinde geçirdi. Geçmiş bayramlarda biraraya gelerek hem atışan hem de bayram kutlayan halk ozanları kısıtlama sebebiyle bu bayram online bağlantıyla canlı yayın yaptı. Evlerinden cep telefonlarıyla online bağlantıya katılan halk ozanları önce birbirlerinin bayramını kutladı. Daha sonra sazlarının akortlarını yapan halk ozanları, 3 turdan oluşan atışmaya başladı.

İlk atışmada Ramazan Bayramı'nı kutlayan halk ozanları, dizelerinde camilerin kapalı kalmasını anlattı, sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.

Halk ozanları atışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde koronavirüs salgınını saz ve sözlerine döktü.