'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir' - Son Dakika

'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'

KARS'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının dünyaca ünlü peynirlere rakip olduğunu söyleyerek, "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir.

'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir', System.String[]

KARS'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının dünyaca ünlü peynirlere rakip olduğunu söyleyerek, " İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim" dedi.

Kars'ın Boğatepe köyü 2300, meraları ise 2600-2800 rakımda bulunuyor. Gravyer ve kaşar peynirinin üretim merkezi Boğatepe köyünde, bu meralarda otlayan hayvanların sütünden yapılan peynirler artık dünyanın önde gelen peynirleriyle yarışıyor. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir" dedi.

'KDV ORANI İNDİRİLSİN' TALEBİBaşkan İlhan Koçulu, Kars'ta üretilen peynirlerin kalitesine dikkati çekti. Koçulu, "Bir, karın doyuran gıdalar bir de insanı besleyen gıdalar vardır. Bu açıdan bakarsak Kars kaşarı, doğasından gelen zenginlikten dolayı dünyada önemli bir yer tutuyor. Besin değeri olarak önemli bir yerdedir. İkincisi Kars kaşarının, Kars gravyerinin coğrafi işareti almış olması bile bu ürünlerin farklılığını, ayırt edici yanlarının olduğunu gösteriyor" dedi. Kars peynirlerinin dünya peynirleriyle yarıştığını belirten Koçulu şöyle devam etti: "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim. İtalya'da Bra peynirleri var. Dünyada en fazla satışı olan peynirlerdendir. İnanın Kars kaşarı Bra peynirin de rakibidir. Eğer ki hakkıyla biz üretip, kamudan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hakkıyla destek alabilirsek çok iyi olacak. Ekmekte, zeytinde, temel gıdanın tümünde yüzde 1 KDV varken, biz kaşarda yüzde 8 KDV ödüyoruz. Biz yüzde 8 KDV öderken bu ürünü geliştirme, rakiplerimizle kalite yarışı yapmamız çok zor. Bu konuda bir destek ve hoşgörü beklemekteyiz. Kars'ın doğasından gelen Kars kaşarının sarılığı varken peynir dünya pazarlarındaki yerini edinmiş ama biz onlara sahiplik edip, onları o alanda, o ligde tanınır, görülür kılamıyoruz, pazara sunamıyoruz. Pazara doğru sunabilirsek, bizi tercih eden insan sayısı artacak ve tümüyle de yarışacak durumdayız."

'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'
'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir'

İsviçre, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir' - Son Dakika

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