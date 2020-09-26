'Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir' - Son Dakika

KARS'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının dünyaca ünlü peynirlere rakip olduğunu söyleyerek, " İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. İnanın Kars kaşarı, İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir. Yeter ki dünya pazarlarına taşıyabilelim" dedi.

Kars'ın Boğatepe köyü 2300, meraları ise 2600-2800 rakımda bulunuyor. Gravyer ve kaşar peynirinin üretim merkezi Boğatepe köyünde, bu meralarda otlayan hayvanların sütünden yapılan peynirler artık dünyanın önde gelen peynirleriyle yarışıyor. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, "İsviçre'nin dünyanın her yerine sattığı bir Appenzeller peyniri var. Kars kaşarı İsviçre'nin Appenzeller peynirinin ciddi bir rakibidir" dedi.